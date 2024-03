Sanremo, seminario alla Federazione Operaia: “Zerosei in cammino-incontri tra esperienze per costruire continuità”

“Zerosei in cammino-incontri tra esperienze per costruire continuità” è il tema del seminario che si terrà sabato 23 marzo alla Federazione Operaia di via Corradi, 47 (9-16.30).

Organizzato dal Comune di Sanremo, l’evento è rivolto a coordinatori, educatori, insegnanti, genitori e persone interessate alla diffusione di cultura della prima infanzia.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Università di Genova- Dipartimento della Formazione, Proteo Fare Sapere Liguria-Imperia e Zeroseiup, vuole promuovere il sistema integrato “zerosei” previsto dalla normativa nazionale.

“E’ con piacere – dichiara l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri – che la nostra città accoglie un’innovativa formazione itinerante, capace di mettere in pratica i migliori approcci educativi per la fascia d’età 0-6. e che ha previsto anche una tappa a Savona, con conclusione all’università di Genova. A Sanremo la riflessione porrà in valore le varie edizioni del progetto di continuità tra nidi e scuola dell’infanzia che nel 2021/22 si è articolato in diverse proposte educative”.

Si ricordano, infatti, l’incontro dal titolo “Piccoli sguardi: arte, natura e narrazione” e, nel 2023, le esperienze “Cittadinanza e bellezza - Percorsi 0-6 tra arte gioco e creatività” che si è concluso con l’iniziativa pubblica al Forte di Santa Tecla.

La progettazione ed organizzazione del progetto è curata dalla coordinatrice pedagogica, dott.ssa Maria Grazia Fossati.

Di seguito il programma della mattinata, con interventi di autorevoli relatori:

Presenta e coordina Antonia Labonia, presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia

Saluti Istituzionali

Saluti dei Dirigenti scolastici

Anna Maria Fogliarini, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Levante

Amalia Catena Fresta, Dirigente scolastica Istituto Comprensivo centro Levante

La formazione congiunta per la costruzione del sistema integrato zerosei

Maria Anna Burgnich, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Liguria

Un passo dopo l’altro verso la costruzione del sistema integrato 0-6 in Liguria

Beatrice Serventi, Pedagogista Alfa per conto di Regione Liguria

La continuità educativa come postura: oltre le incoerenze e le sconnessioni prassiche Moira Sannipoli, docente UniPerugia

Piccoli sguardi: esperienze per la continuità 0-6 nel territorio Maria Grazia Fossati, Coordinatrice Pedagogica Comune di Sanremo DSS n.2

0-6 Uno sguardo al gusto Beatrice D’Ambrosio, Biologa Nutrizionista Comune di Sanremo

Continuità 0-6. Spunti di riflessione per possibili proposte di lavoro Claudia Lichene, Insegnante di scuola dell’infanzia e Dottore di ricerca in Pedagogia

Dibattito finale e rilanci per i lavori del pomeriggio, a cura di Moira Sannipoli

Nel pomeriggio sono previsti gruppi di lavoro tra educatori ed insegnanti per costruire insieme percorsi di continuità 0-6 condotti dalle coordinatrici pedagogiche Maria Grazia Fossati, Elena Marone, Silvia Sobrero.

In allegato il programma dell'evento