Sanremo: al 'Grammatica' la partita di solidarietà della ‘Pastorale dello Sport e Tempo Libero’ della Diocesi

Si terrà domani sera alle 21, al campo di calcio ‘Grammatica’ di Sanremo, la consueta partita di solidarietà organizzata nell’ambito della ‘Pastorale dello Sport e Tempo Libero’ della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

Vedrà impegnati, nelle rispettive metà campo, la squadra calcistica del clero diocesano, da una parte, e la squadra degli insegnanti di religione cattolica dall’altra. Peraltro la squadra diocesana del clero ha già partecipato a numerose iniziative di solidarietà, nel corso degli anni, a favore di organizzazioni no-profit e associazioni di volontariato locali. Infatti il motivo trainante di tutto questo è la solidaretà a favore dell’associazione umanitaria FHM Italia onlus, con a capo il noto primario psicologo, dott. Roberto Ravera.

Dal 2006 FHM opera in Sierra Leone, uno dei paesi più poveri dell’Africa, tristemente conosciuto per la tragedia dei bambini soldato e per l’altissima mortalità infantile. In questo contesto l’associazione del dott. Ravera ha attivato tutta una serie di progetti per la protezione dei bambini e giovani malati, vittime di traumi e abusi, tra cui un importante polo scolastico, onde evitare che i giovani africani finiscano vittime di emarginazione, criminalità o cadano nell’uso di droghe. Attualmente questa scuola accoglie oltre 400 studenti, ridando vita e prospettive future ad un vasto comprensorio attorno a Freetown, capitale del Paese.

La partita di solidarietà verrà disputata appositamente per aiutare fattivamente questa struttura, acquistando libri e materiale didattico per i ragazzi. Si potrà compiere un gesto concreto di solidarietà, attraverso una vostra libera offerta.