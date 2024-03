Mercatino e concorso floreale: "Festa di Primavera" a Camporosso (Foto)

"Festa di Primavera" a Camporosso. Verrà organizzata il 7 aprile dalle 8 alle 19 in piazza Garibaldi e in piazza Bosio Adorni.

Composizioni floreali, un mercatino e un concorso floreale animeranno il centro storico del paese. "Camporosso accoglie la bella stagione con tante iniziative tra le quali spicca la 'Festa di Primavera' che è in programma domenica 7 aprile nel nostro centro storico" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "In piazza Garibaldi si svolgerà il concorso floreale organizzato da 'Le Ragazze dei Fiori' con tema 'Il riciclo' per valorizzare il nostro borgo ma anche per promuovere la cultura ambientale".

Un evento per dare il benvenuto alla bella stagione. "Nell’attigua piazza Bosio Adorni sarà inoltre allestito un mercatino di hobbisti, artigiani e vintage per arricchire la giornata di curiosità e interesse" - svela il primo cittadino - "Vi aspettiamo per ammirare il nostro centro storico colorato dalle composizioni floreali e fare piccoli acquisti".