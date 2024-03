I bambini della Scuola Primaria di Civezza incontrano la Protezione Civile

Pomeriggio emozionante, quello di ieri per gli alunni della piccola realtà scolastica di Civezza perché hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino l'operato del Nucleo di Emergenza della Protezione Civile della SS Trinità, di Imperia.

Gli automezzi sono andati direttamente a Civezza, sul piazzale sottostante il Comune, permettendo ai bambini di vedere con i propri occhi le loro caratteristiche e quelle di tutte le attrezzature dedicate al soccorso. Il piccolo pubblico è riuscito non solo a toccare e a indossare i dispositivi di protezione individuale per il personale incaricato, casco e guanti, ma anche a provare l'emozione di pilotare un idrante vero e di suonare la sirena.

Il pomeriggio si è concluso con un momento molto gioioso: l'incontro con Thor, il simpatico e scattante Pastore Belga Malinois, addestrato per la ricerca delle persone scomparse, insieme alla sua guida, Matteo Manconi, operatore instancabile dell'Unità Cinofila della Protezione Civile della SS Trinità.

Il progetto è uno dei tanti corsi di extracurricolari che fanno parte dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al mare, destinati, graziealla considerazione della Dirigente Scolastica Paola Baroni, non solo alle grandi realtà della vallata di San Lorenzo ma anche alle scuole di paese come quella di Civezza. Lì i bambini iscritti frequentano un ambiente raccolto, diviso in pluriclassi.