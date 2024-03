Sanremo: lotta contro il tempo 'vinta' in via Duca D'Aosta, la 'Classicissima' passerà regolarmente (Foto)

Il timore che il ‘Poggio’ sparisse dalla Milano-Sanremo 2024 è passato ieri, quando gli operai della ditta incaricata dal Comune matuziano hanno terminato la sistemazione della parte alta di via Duca D’Aosta.

La zona è stata sottoposta ad un delicato intervento di ‘palificazione’ per evitare ulteriori smottamenti in futuro. Un lavoro che è andato avanti per alcune settimane e che ha tenuto in apprensione gli organizzatori della corsa ciclistica che si svolge domani.

Da palazzo Bellevue si sono sempre dichiarati ottimisti sui lavori e, proprio ieri gli operati hanno terminato la sistemazione a valle. Oggi dovrebbe essere anche rifatto l’asfalto ma, in caso contrario, la larghezza della strada (quattro metri e mezzo) consentirà ugualmente il passaggio della corsa e dei mezzi al seguito.