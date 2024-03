Per il disegnatore sanremese Larry Camarda nuova collaborazione con la casa editrice 'Lo Scarabocchiatore'

Nuova collaborazione per il disegnatore sanremese Larry Camarda con la casa editrice 'Lo Scarabocchiatore'.

Il primo passo vedrà la realizzazione di un portfolio in due versioni (regular e special) dal titolo “Larry Horror Picture Show”, dedicato ai mostri della Universal Studios e che verrà presentato in esclusiva a Napoli durante la 24ª edizione del Comicon International Pop Culture Festival, dal 25 al 28 aprile, da Venere Comics e il salotto de 'Lo Scarabocchiatore'.

Un'altra sorpresa è prevista per l'edizione 2024 di Lucca Comics and Games.