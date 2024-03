Riviera Trasporti avvia selezione del personale: ecco la figura ricercata

Riviera Trasporti comunica di aver indetto una selezione aperta per la formazione di graduatoria cui attingere per l’assunzione di personale per attività di guida di autobus e attività accessorie, con inquadramento nel profilo professionale di “operatore di esercizio” par. 140 – area professionale 3ª del vigente ccnl autoferrotranvieri.

Tra i requisiti di ammissione è previsto il possesso della patente di guida di categoria D con CQC persone, senza limitazioni. Le domande di partecipazione, per la prima sessione avviata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 9 aprile 2024.

Ogni comunicazione relativa all’avviso è reperibile sul sito www.rivieratrasporti.it sezione “Società trasparente” – “bandi di concorso” – “avviso di selezione aperta per collaboratore di esercizio 1/2024”.