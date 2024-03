Bordighera, scattano i divieti di sosta e di transito in piazza Eroi della Libertà

Scattano il divieto di sosta in piazza Eroi della Libertà a Bordighera, nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 9, e il divieto di transito, nel tratto lato ponente tra l’intersezione con via Roma e via della Posta, venerdì prossimo, il 15 marzo, dalle 7 alle 19 per consentire il posizionamento di una piattaforma autocarrata in piazza Eroi della Libertà finalizzata a effettuare lavori di manutenzione a una facciata.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le vigenti normative.