Cena-conferenza del Lions Club 'Sanremo-Ufficiali d’Italia' su 'I Cetacei del Mediterraneo' (foto)

Il Lions Club 'Sanremo-Ufficiali d’Italia' ha organizzato, giovedì 6 marzo, allo Yacht Club Sanremo, una cena-conferenza: 'I Cetacei del Mediterraneo - Il Santuario Pelagos', con relatore il Console del Mare e delegato Sta Italia Giovanni Manuguerra presentato dal Presidente Domenico Prevosto e dal cerimoniere Adriana Catena.

"Utilizzando immagini, una lavagna, una serie di tavole dipinte a mano ed alcuni libri - si spiega nel comunicato - il relatore ha illustrato, in poco più di un’ora, l’origine dei Cetacei, mammiferi acquatici, il numero delle specie e le differenze tra Odontoceti e Mysticeti. Particolare attenzione al delfinide Tursiope, definito 'persona non umana', al Fisiteride Capodoglio e le sue predazioni ai calamari giganti, alla Balenottera del Mediterraneo, 40 tonnellate di eleganza e grandezza. Conoscere i cetacei anche per proteggerli e diffondere, specie tra i giovani, la cultura del Mare.

La particolare attenzione e l’interesse dimostrato da tutti i partecipanti ha creato una atmosfera di piacevole incontro e dibattito creativo. Il relatore ringrazia tutti per la serata conviviale ed in particolar modo il Presidente Domenico Prevosto, il vice Presidente Costantino Dinielli, il Segretario Salvatore Marino, il cerimoniere Adriana Catena, il tesoriere Laura Cristiani. Invita tutti, tra i mesi di Giugno e Settembre, a partecipare ad una navigazione di circa 12 ore (dalle 8 alle 20) per l’osservazione dei nostri meravigliosi cetacei del Santuario che organizza tutti gli anni con una barca a vela di 16 metri".