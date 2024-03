Sanremo: incidente di valle Armea e dichiarazioni di Donzella, Artioli: “Alcuni al posto suo si sarebbero già dimessi”

Non si placa il botta e risposta tra il consigliere comunale Andrea Artioli e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella. Al centro ci sono le polemiche a seguito del drammatico incidente costato la vita al 17enne Mohtadi Doukhani, mentre la sorella 15enne ha rischiato la paralisi ed è stata salvata dopo 12 ore di intervento chirurgico al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. I due sono stati investiti da un tir mentre stavano raggiungendo l’istituto “Ruffini-Aicardi” all’interno del Mercato dei Fiori di valle Armea passando sulla piccola bretella vicino al supermercato e che unisce l’Aurelia a via Frantoi e Canai. Un breve tratto di strada vietato sia ai pedoni, sia ai mezzi pesanti, ma che ha riportato alla luce il delicato tema della sicurezza degli alunni in una zona a forte vocazione industriale.

L’assessore Donzella, nell’ambito della conferenza stampa successiva all’incontro con la dirigenza dell’istituto, ha detto di non essere a conoscenza del passaggio degli alunni su quella bretella, frase che non è andata giù a chi ogni giorno transita in zona e che ha visto subito la dura replica del consigliere comunale Artioli.

Ora Artioli torna all’attacco: “Leggo le dichiarazioni dell’assessore Donzella che confermano la mia valutazione negativa sul suo operato. Lo stesso, infatti, ribadisce quanto già confessato in conferenza stampa. Ossia di non essere a conoscenza delle situazioni di pericolo derivanti dall’ingresso e dall’uscita dei ragazzi dalla scuola collocata al Mercato dei Fiori, già di per sé in un posto sbagliato, in una zona industriale e con interferenze di mezzi d’opera e pesanti. Questo nonostante gli articoli al riguardo sui giornali, le lamentele di professori e famiglie, gli interventi in consiglio comunale e le interpellanze dell’opposizione di centrodestra, tra cui la mia dello scorso 15.2.24 pervenuta, dato innegabile, sulla sua scrivania il 16.2.24 “riguardante il deflusso in sicurezza degli alunni delle scuole site nel mercato dei fiori verso la fermata del bus sulla via Aurelia - prot gen 16894 del 16.2 2024 (pec del 15.2.2024)” come riportato nella nota allegata indirizzata allo stesso dagli uffici e che allego per conoscenza. Situazione peraltro segnalatami da cittadini della zona ma a proprio dire inspiegabilmente sconosciuta all’assessore, che evidentemente per sua stessa ammissione non ha il polso della città”.

“Le scuse dallo stesso addotte, che l’interpellanza in questione non fosse rubricata come urgente o che avesse carattere più generale, non giustificano la propria mancanza di conoscenza della situazione - prosegue Artioli - perché lui avrebbe già dovuto conoscerla, e invece la ha evidentemente sottovalutata, e comunque avrebbe già dovuto gestirla al meglio prima, senza attendere il verificarsi di tragedie o le interpellanze di un consigliere di opposizione di centro destra. Perché l’assessore Donzella, lo ricordo, è delegato alla viabilità, edilizia scolastica e lavori pubblici. Peraltro io, come altri, il problema me lo sono posto a differenza sua ancorché fosse suo dovere farlo. Altri prima di lui, invece di cercare scusanti o strumentalizzazioni che peraltro nessuno ha fatto o negare evidenti oggettive responsabilità, avrebbero chiesto scusa e si sarebbero già dimessi”.