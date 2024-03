Nuovo tour statunitense per il musicista tabiese Giorgio Revelli.

Dopo la serie di prestigiose esibizioni musicali che hanno costellato l’attività musicale 2023, dalla Lituania alla Germania, dall’Inghilterra alla Francia e la Spagna, il M° Giorgio Revelli è nuovamente in partenza per gli Stati Uniti d’America. Reduce dal successo di inizio 2024 ottenuto dai primi eventi musicali organizzati per lui a Londra e in Svizzera il musicista ligure è stato chiamato a suonare per la rinomata rassegna concertistica di Milwaukee, città dello stato del Wisconsin.

Il primo concerto che ufficialmente apre il tour è fissato per oggi, il 1 marzo, presso la Grace Evangelical Lutheran Church, che quest’anno compie i suoi 175 anni di fondazione. Il tempio, splendido esempio di fattura in laterizio della zona, custodisce lo splendido organo Schliker con i suoi 53 registri e le sue 3000 canne, uno degli strumenti più rinomati dello Stato.

“L’invito che mi è stato rivolto dall’organizzazione del festival di creare un programma che raccontasse la storia della composizione organistica europea è stato motivo di grande orgoglio" - racconta Giorgio Revelli - "L’ennesimo ritorno in terra americana è segno di grande attenzione nei miei confronti e della musica che propongo. Il viaggio sarà occasione per incontrare diversi colleghi che giungeranno apposta anche da Washington per parlare di nuovi importanti progetti in varie città degli USA”.

Organista, clavicembalista, direttore di coro, Giorgio Revelli è organista titolare e responsabile degli eventi culturali presso la Concattedrale di San Maurizio di Imperia. Ha compiuto tutti i suoi studi musicali ed accademici in Francia. Al Conservatorio Nazionale di Nizza, ha studiato organo con René Saorgin, clavicembalo e musica da camera con Mireille Podeur, mentre pianoforte con la pianista polacca Elzbieta Glabowna. Giorgio Revelli ha conseguito il DE, Diploma Statale di Professore di Musica, specializzazione in organo a Tolosa. E’ regolarmente invitato a festival musicali internazionali in Europa, Sud America, Canada e Stati Uniti. Da molti anni è chiamato come giurato in concorsi internazionali di organo e clavicembalo.

Dopo la settimana americana di concerti Revelli rientrerà in Europa per continuare la propria attività di concertista e di dovente. Molti gli appuntamenti in tutta Europa e fuori continente con concerti in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia e USA.