Bordighera: disciplinata circolazione stradale.in occasione della gara ciclistica '3° Trofeo Ponente in Rosa – prima tappa'

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della gara ciclistica “3° Trofeo Ponente in Rosa – prima tappa”, per il giorno mercoledì 6 marzo 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale.

Dalle 7.00 alle 15.00 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (escluso i partecipanti alla manifestazione) in via Sant’Ampelio (ambo i lati), piazzale del Casinò (rotonda di Sant’Ampelio), piazzale Bresca, piazzale Guggenheim, lungomare Argentina (nel tratto compreso tra hotel Piccolo Lido e hotel Parigi).

Dalle 8.00 a termine manifestazione sarà istituito il divieto di transito in via Sant’Ampelio (da via XX Settembre a via Arziglia), piazzale Bresca, piazzale Guggenheim.

Alle ore 13.45 verrà sospesa la circolazione in località via Arziglia – Madonna della Ruota.

La partenza agonistica verrà preceduta da un percorso locale, non agonistico, dei partecipanti con il seguente itinerario: via Sant’Ampelio, via Arziglia, piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana, via Pasteur, via Vittorio Emanuele, via XX Settembre, piazza Valgoi, via Arziglia.

La viabilità verrà sospesa per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti con l’ausilio della Comando della Polizia Locale e della scorta tecnica.