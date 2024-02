Ventimiglia, nuova sala convegni al porto Cala del Forte: firmata convenzione

Il porto Cala del Forte a Ventimiglia avrà una nuova sala convegni. Nei giorni scorsi è stata, infatti, firmata una convenzione tra Comune e Cala del Forte. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Nei giorni scorsi, con i rappresentanti di Cala del Forte, abbiamo firmato la convenzione che consentirà alla nostra città di avere una nuova sala convegni" - fa sapere il primo cittadino.

"Questa nuova sala, che va ad aggiungersi alle altre già presenti in città, si andrà ad inserire in un contesto unico come quello del nostro nuovo porto turistico" - sottolinea il sindaco Di Muro.