Ventimiglia, al teatro comunale va in scena ‘Il Dissoluto… Dissolto’: spettacolo benefico pro Spes (Foto)

‘Il Dissoluto… Dissolto’, scritto e diretto da Giorgia Brusco, andrà in scena questa sera, alle 21, al teatro comunale di Ventimiglia.

Una commedia molto brillante con Enrico Manfredini, Gabriele Manfredini e il maestro Massimo Dal Prà al pianoforte che avrà una finalità benefica, visto che il ricavato dell'evento sarà devoluto a sostegno dei percorsi di inclusione sociale della Spes.

Uno spettacolo teatrale innovativo che unisce il teatro all'opera lirica, attraverso una storia moderna e divertente in cui musica e azione scenica, ciascuna mai fine a sé stessa, si intersecano e si completano. Sarà ricco di colpi di scena, di spunti comici ma anche di riflessione sulla difficoltà dei rapporti umani.

La trama è incentrata su “cosa succederebbe se… Don Giovanni si trovasse catapultato ai giorni nostri?”. Da questa domanda prende le mosse il testo comico scritto da Giorgia Brusco, vincitrice, tra gli altri, del premio alla drammaturgia “M. Fratti” di New York. Un dialogo tra parola e canto, tra Sganarello e il suo padrone Don Giovanni che, ritrovatosi al nostro tempo, si perde e non si riconosce più, incapace di mettere in atto le sue strategie seduttrici in un mondo che, ai suoi occhi, sembra andare alla rovescia. Un modo per indagare sul cambiamento radicale dei rapporti tra uomo e donna, sulla rivoluzione degli atteggiamenti femminili e sullo smarrimento del genere maschile sulle questioni emotive in modo divertente. L'evento è organizzato dalla Spes insieme a Hinc et Nunc con il patrocinio del comune di Ventimiglia.