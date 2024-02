Cordoglio del Principato di Seborga per la scomparsa di Colomba Tirari: il ricordo della Principessa Nina

“È con profondo dolore che esprimo il mio personale cordoglio, insieme al Consiglio della Corona e all'intera comunità del Principato di Seborga, per la scomparsa di Colomba Tirari" - dice la principessa Nina di Seborga dopo aver appreso della morte di Colomba Tirari.



"Per anni presidente del Comitato Unicef di Imperia, Colomba ha dedicato la sua vita a servire gli altri e a promuovere il benessere dei bambini in tutto il mondo" - sottolinea la principessa Nina - "Il suo impegno altruistico e la sua dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità del Ponente Ligure e nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla".

"Possano le sue gentili azioni e il suo spirito generoso continuare a ispirarci mentre onoriamo il suo prezioso contributo alla causa umanitaria" - conclude la principessa Nina - "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua preziosa compagnia. Che possa trovare pace e serenità nell'eternità".