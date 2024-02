Ponente ligure in lutto per la morte di Colomba Tirari

Il Ponente ligure è in lutto per la morte di Colomba Tirari, past president dell'Unicef, scomparsa ieri a Roma.

Colomba era molto conosciuta in zona visto che era un'insegnante, ormai in pensione, delle scuole elementari di Bordighera e per molti anni ha ricoperto il ruolo di presidente Unicef del Comitato Provinciale di Imperia. Era un membro dell’International Universum Academy Switzerland e, inoltre, era stata premiata, nell'ottobre del 2010, per il Progetto Solidale Italia nel corso della sesta edizione del Premio Internazionale ”Donna dell’Anno”, sotto l’Alto Patrocinio di International Parliament for Safety and Peace, del Parlamento Europeo, della Regione Lombardia, dell’Unicef e della Città di Lugano nella Sala Conferenze di Lugano.

La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità imperiese, in particolar modo di Bordighera, che si stringe attorno alla famiglia. Il funerale di Colomba Tirari verrà celebrato a Roma lunedì prossimo. La salma verrà poi cremata.