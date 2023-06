20enne scomparsa in Svezia nel 1995: la Procura di Imperia fa arrestare il presunto omicida a Sanremo

Avrebbe ucciso una ragazza irachena (Sargonia Dankha) in Svezia nel 1995 e ora viveva a Sanremo ma, questa mattina la Polizia Giudiziaria di Imperia sotto il coordinamento della Procura, ha arrestato un italiano (S.A.) per omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili e soppressione di cadavere.

Sargonia Dankha (Foto tratta dal giornale svedese ‘Corren’)

I fatti avvennero a Linkoping, cittadina a sud-ovest di Stoccolma. In quel periodo la giovane irachena, naturalizzata svedese e di circa 20 anni, era legata sentimentalmente con l’uomo arrestato stamattina e scomparve improvvisamente, senza lasciare traccia. Nonostante le ricerche effettuate dalia polizia svedese nei giorni, mesi ed anni successivi non è stata ritrovata.

Le autorità svedesi iniziarono serrate indagini sull’uomo oggi arrestato a Sanremo, giungendo alla conclusione che quest'ultimo potesse essersi reso responsabile di omicidio ed occultamento di cadavere. Il processo nei confronti dell’uomo non fu mai celebrato in Svezia, visto che non veniva riconosciuta la responsabilità penale del presunto omicida, qualora il corpo della vittima non fosse stato ritrovato, salvo il caso di testimonianza diretta (testimone oculare che abbia avuto percezione della realizzazione del delitto).

Dopo l’istanza di perseguimento penale, promossa dai parenti della giovane, la locale Procura ha interessato il Ministero della Giustizia italiano chiedendo di poter perseguire penalmente S.A. per i reati attribuiti dalle autorità svedesi. Grazie alla cooperazione giudiziaria internazionale l'intero materiale probatorio prodotto in Svezia è stato acquisito dalla Procura di Imperia costituendo la base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

“Il procedimento – evidenzia la Procura imperiese - è in fase di indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’uomo sottoposto ad indagine, sarà definitivamente accertata solo quando interverrà la sentenza irrevocabile di condanna”.