Operazione antidroga nell'Imperiese, dieci indagati: tra loro anche alcuni tifosi dell'Imperia

Dieci persone sono state denunciate dalla Polizia per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

A marzo, a seguito di lunghe indagini iniziate nel 2021, la Squadra Mobile di Imperia aveva arrestato a Imperia e Torino due giovani italiani che gestivano una intensa attività di spaccio non solo in provincia, ma in diverse regioni del Nord.

I due (K.D. di 25 anni e D.M. di 29) sono risultati venditori di droga all'ingrosso e tutt'ora si ritrovano in stato di detenzione. Nei giorni scorsi è stato notificato l'atto di conclusione indagini ad altre otto persone residenti a Imperia e Diano Marina.

La droga venduta ai clienti, a volte per mezzo di persone di fiducia a mo' di 'cavallo', variava da cocaina, hashish e marijuana con guadagni che raggiungevano le migliaia di euro. Quasi due i chili di hashish sequestrati nel corso delle indagini, partite da un episodio di aggressione, verosimilmente collegata a contrasti nel mondo della droga. Episodio commesso da un commando di quattro uomini travisati da passamontagna ai danni di un cittadino peruviano.