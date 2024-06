Schianto tra due auto nella notte a Ventimiglia: cinque persone coinvolte

Incidente nella notte a Ventimiglia. Due auto si sono scontrate in corso Toscanini, cinque le persone a bordo delle vetture.

Massiccio l'intervento dei soccorsi con due ambulanze di Ponente Emergenza e Matuzia Emergenza, due automediche e i Vigili del Fuoco.



Non si registrano feriti particolarmente gravi. Uno degli occupanti delle auto coinvolte è stato portato all'ospedale per accertamenti.