Discarica a cielo aperto a Coldirodi, tre auto abbandonate piene di rifiuti: "Il Comune intervenga" (Foto)

Discarica a cielo aperto tra auto e rifiuti. La situazione che si vive a Coldirodi non è di certo delle migliori. Oltre ai lavori che interessano piazza San Sebastiano, e che creano da diverso tempo disagi ai residenti e commercianti, gli abitanti della frazione di Sanremo sono ormai “delusi” da quanto sta succedendo, al punto da sentirsi “dimenticati dall’amministrazione comunale”.

Le tre auto abbandonate, con all’interno del cibo in stato di decomposizione e rifiuti ammassati uno sopra l’altro, tanto da dare l’idea di esplodere da un momento all'altro, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oltre al degrado e alla poca igiene venutasi a creare per via di una vera e propria discarica a cielo aperto, c’è anche la beffa: le macchine infatti occupano ben tre parcheggi, di cui due uno dopo l’altro in via Barbarossa.

Come spiegato dai residenti a Sanremonews.it, i cittadini hanno segnalato la situazione agli uffici competenti settimane fa: “Eppure nessuno è ancora intervenuto - tuonano i cittadini di Coldirodi - Non capiamo come sia possibile. Questo è solo uno dei tanti esempi. Abbiamo le strade rotte, piene di buche, ma nessuno fa niente. Ci sentiamo dimenticati. Il Comune deve intervenire, non è possibile trovarsi delle auto in questo caso a pochi passi da casa”.