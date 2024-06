Sanremo: donna precipita da 15 metri su una scogliera, mobilitazione di soccorsi a Capo Nero

Mobilitazione di soccorsi nella tarda mattinata di oggi per una donna precipitata nella zona di Capo Nero, tra Sanremo e Ospedaletti. Pare che sia caduta dall'Aurelia per una quindicina di metri, finendo sulla scogliera sottostante, in mezzo alla vegetazione. Ignote le cause della caduta, non si esclude il gesto volontario.

Massiccio il dispiegamento di forze sull'Aurelia. In azione l'elisoccorso decollato da Albenga oltre ai Vigili del Fuoco, alla Polizia e alle ambulanze di Matuzia Emergenza e Croce Azzurra di Vallecrosia.

Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata issata all'interno dell'elicottero 'Grifo', sempre rimasto in volo davanti a Capo Nero, per poi essere trasferita all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure in gravi condizioni.