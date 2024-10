Bordighera: topi d'appartamento nella zona alta della città, l'allarme corre sui social network

Topi d’appartamento in azione a Bordighera, in particolare nella zona della città alta e l’allarme viaggia sui social. E’ di poche ore fa, infatti, il caso che ha visto sfortunate protagoniste due famiglie, che si sono trovate la casa svaligiata.

Fortunatamente, in entrambi i casi i ladri non hanno rubato molto, ma ovviamente i timori dei residenti crescono. Qualcuno ha visto nella zona una Skoda Fabia di colore scuro che si aggirava con fare sospetto e che non è di nessun residente. Sui social in molto hanno lanciato l’allarme mentre del caso si occupano i Carabinieri.