Ventimiglia: scoperto con 25 kg di hashish al confine di Olivetta San Michele, la Polizia di Frontiera ha arrestato un tunisino

Durante l'ultimo fine settimana, a seguito dei diversi pattugliamenti nelle aree d’interesse lungo la linea di confine, gli agenti della Polizia di Frontiera di Ventimiglia (diretti dal vice Questore Martino Santacroce) hanno assicurato alla giustizia un cittadino tunisino, per traffico internazionale di droga.

L’uomo è stato intercettato lungo la statale 20 proveniente dal Valico di Olivetta-Sospel, in un’area individuata dall’analisi del rischio elaborata dalla Polizia di Stato, con il supporto dei dei dati forniti dalla Squadra Mista italo-francese. La zona mostrava segni di un aumento del traffico veicolare legato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Durante un posto di controllo, tre pattuglie della Polizia di Frontiera, impegnate nella prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina, hanno tentato di fermare un’autovettura diretta verso Ventimiglia.

Il conducente non ha ottemperato all’Alt, proseguendo per alcuni metri prima di tentare una manovra di inversione per sfuggire al controllo. Durante questa manovra però ha urtato il guardrail danneggiando il veicolo. Le pattuglie dislocate sui valichi sono intervenute rapidamente, riuscendo a bloccare il veicolo in sicurezza. Nonostante un tentativo di fuga a piedi, l’automobilista è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Durante la perquisizione del veicolo sul posto, gli agenti hanno trovato un borsone contenente voluminosi involucri marroni, sigillati con pellicola trasparente. L’uomo è stato condotto presso la caserma di piazza della Libertà, dove è stata confermata la presenza di 25 kg. di hashish. La perquisizione del veicolo è stata poi approfondita anche con l’ausilio delle unità cinofili. L’uomo è in carcere e la droga è stata sequestrata.