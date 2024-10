Sanremo: Tir a fuoco nella notte sulla A10 Genova-Ventimiglia, autostrada riaperta al traffico stamattina alle 7 (Foto)

Tir completamente distrutto da un incendio, intorno alla mezzanotte, al km 138 dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il mezzo pesante, un telonato che trasportava due furgoncini, si trovava ad un km dall’uscita di Sanremo in direzione del confine di Stato quando, per cause ancora in via d’accertamento, si è incendiato. Il conducente è riuscito ad uscire dalla galleria e sistemarsi in un punto all’aperto. Ha chiamato i Vigili del Fuoco e si è messo in salvo.

I pompieri di Sanremo, arrivati sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Contemporaneamente sono arrivati gli operai della A10 e la Polizia Stradale, che ha chiuso il tratto autostradale, instaurando l’uscita obbligatoria a Taggia. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è andato avanti per diverse ore e l’autostrada è stata riaperta questa mattina alle 7.