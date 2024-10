Imperia: minacce contro la ex compagna e la figlia, provvedimento di 'ammonizione' per uno straniero pregiudicato

Minacce contro la ex compagna e la figlia ed arriva il provvedimento di ‘ammonizione’ dal parte del Questore. Protagonista uno straniero che vive fuori dalla provincia di Imperia ma che, nonostante la storia con la ex sia finita da tempo, la importuna con minacce pesanti che si estendono anche alla figlia.

L’uomo era stato anche denunciato per violenze domestiche e, dopo i nuovi fatti esposti dalla donna, è arrivato il provvedimento del Questore Andrea Lo Iacono. Lo straniero, che ha anche alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, in seguito ad alcuni diverbi con la figlia minorenne, aveva proferito gravi minacce nei suoi confronti e di quelli della madre.

La sezione Anticrimine della Questura di Imperia ha accertato la personalità violenta dell’uomo e la veridicità dei fatti esposti. Ora lo straniero, se continuerà nella sua condotta, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.