Sanremo: ordinanza del Comune, il proprietario della casa pericolante di Borello dovrà intervenire entro una settimana

Avrà una settimana di tempo, la proprietà dell’abitazione a rischio crollo di Borello, frazione montana di Sanremo che da ieri sera è isolata sul piano viario proprio per i rischi che correrebbero le auto in transito.

La decisione è stata presa dal settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, che ha dato sette giorni ai proprietari dell’immobile per metterlo in sicurezza. Se questo non avverrà sarà Palazzo Bellevue ad eseguire i lavori, facendoli ovviamente pagare ai proprietari.

Al momento, lo ricordiamo, i residenti di Borello non possono andare a casa con le auto, visto che la strada di accesso è chiusa a pochi metri dal bivio ed è percorribile solo a piedi, sul lato a valle dell’abitazione. Non possono accedere con l’auto circa 70/80 residenti.

L’abitazione, la prima all’ingresso della stradina che porta alla popolosa frazione matuziana, è abbandonata da tempo e, secondo quanto raccontato da alcuni residenti, era stata comprata diversi anni fa. Poi sarebbe nato un contenzioso tra il proprietario e la banca per il mutuo e, alla fine l’istituto di credito ha preso in carico la costruzione ma, di fatto, questa è da tempo abbandonata a sé stessa.

Ieri sera, alcuni residenti della zona che ben conoscono la situazione del caseggiato, hanno notato che alcuni mattoni erano caduti a terra e, preoccupati della stabilità dell’abitazione, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Intervenuti ieri sera insieme alla Polizia Municipale, i pompieri hanno chiesto la sistemazione di alcune transenne, vietando il transito veicolare.

La strada, infatti, è stata ristretta ed è transitabile solo a piedi sul lato a valle della casa ‘pericolante’. I residenti di Borello, molti dei quali distano tra i 500 e gli 800 metri dal bivio, hanno così dovuto spostare le proprie auto su strada Senatore Ernesto Marsaglia, quella che da Sanremo porta a San Romolo. E' stato ipotizzato l'utilizzo di una mulattiera che collega dall'altro lato la frazione, anche se non è particolarmente sicura. C'è anche il problema di una residente che deve spesso recarsi in ospedale e, probabilmente, per lei servirà l'intervento dell'ambulanza.

Dopo il sopralluogo dell’ufficio Lavori Pubblici, coordinato dal Dirigente Danilo Burastero e su intervento dell’Assessore Massimo Donzella, è stato deciso di emanare l’ordinanza per obbligare i proprietari ad intervenire.