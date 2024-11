Sanremo: eseguiti i lavori all'abitazione pericolante di Borello, attesa per la perizia e la riapertura della strada

Sono stati eseguiti i lavori per la messa in sicurezza dell’abitazione all’ingresso di Borello, frazione montana di Sanremo che, il 22 ottobre scorso ha messo in allarme i residenti per la caduta di alcuni mattoni e calcinacci. Ma, almeno per ora, la strada rimane chiusa al traffico in attesa della perizia di un ingegnere che potrebbe essere eseguita nelle prossime ore.

Dal 22 ottobre, infatti, i residenti di Borello sono costretti a lasciare le auto sulla strada principale che porta a San Romolo e recarsi a piedi nelle case, visto che la piccola stradina è stata parzialmente chiusa e vietata al passaggio dei mezzi. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, infatti, il Sindaco matuziano Alessandro Mager ha emanato una ordinanza che aveva dato sette giorni di tempo ai proprietari per mettere la casa in sicurezza. Negli ultimi giorni della scorsa settimana i lavori sono stati eseguiti e, in attesa della perizia, ci sono comunque buone possibilità che la strada venga a breve riaperto.

Il proprietario, a poche ore dalla scadenza dei termini dell’ordinanza, ha chiesto una piccola deroga per eseguire i lavori, che sono terminati sabato. Ora si attende la perizia, per dare il via libera alla riapertura della strada.

L’abitazione oggetto dell’ordinanza, lo ricordiamo, è la prima all’ingresso della stradina che porta alla popolosa frazione matuziana. E’ abbandonata da tempo e, secondo quanto raccontato da alcuni residenti, era stata comprata diversi anni fa. Poi sarebbe nato un contenzioso tra il proprietario e la banca per il mutuo e, alla fine l’istituto di credito ha preso in carico la costruzione ma, di fatto, questa è da tempo abbandonata a sé stessa.