Sanremo: strada per Borello sempre chiusa per una casa pericolante, i lavori di messa in sicurezza da domani

Avranno ancora qualche giorno di tempo i proprietari della casa di Borello che, il 22 ottobre scorso ha messo in allarme i residenti della popolosa frazione di Sanremo per la caduta di alcuni mattoni e calcinacci. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, infatti, la strada è stata chiusa al passaggio delle auto e, il Sindaco matuziano Alessandro Mager, ha emanato una ordinanza che ha dato sette giorni di tempo ai proprietari per metterlo in sicurezza.

Visto che nell’ordinanza è stato evidenziato il fatto che sarebbe stato il comune ad eseguire i lavori, facendoli ovviamente pagare ai proprietari, il proprietario avrebbe dovuto avviarli domani. Ma gli stessi hanno contattato palazzo Bellevue per chiedere un allungamento di due giorni. In pratica inizieranno giovedì per terminare sabato.

Al momento, lo ricordiamo, i residenti di Borello non possono andare a casa con le auto, visto che la strada di accesso è chiusa a pochi metri dal bivio ed è percorribile solo a piedi, sul lato a valle dell’abitazione. Se i lavori di messa in sicurezza saranno terminati entro sabato, i circa 70/80 residenti di Borello potranno nuovamente percorrere la strada già da lunedì.

L’abitazione oggetto dell’ordinanza, lo ricordiamo, è la prima all’ingresso della stradina che porta alla popolosa frazione matuziana. E’ abbandonata da tempo e, secondo quanto raccontato da alcuni residenti, era stata comprata diversi anni fa. Poi sarebbe nato un contenzioso tra il proprietario e la banca per il mutuo e, alla fine l’istituto di credito ha preso in carico la costruzione ma, di fatto, questa è da tempo abbandonata a sé stessa.