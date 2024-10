Sanremo: abitazione a rischio crollo in frazione Borello, strada delimitata e chiusa alla viabilità da ieri sera (Foto)

Dopo il crollo di ieri mattina a Buggio, nella serata appena trascorsa un’altra abitazione rischia di cadere, questa volta nella frazione sanremese di Borello. I fatti risalgono alle 22, quando alcuni residenti della popolosa frazione dell’entroterra hanno notato la situazione dell’edificio, che è disabitato ma che presenta muri fatiscenti che possono cadere sulla strada da un momento all’altro.

Sul posto sono intervenuto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo ed una pattuglia della Polizia Municipale. Di concerto con i pompieri, i vigili hanno disposto la chiusura veicolare della strada che porta all'abitato delimitando l'area pericolosa. La casa, come detto, è disabitata ed ora saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari sulla sua proprietà, per emettere un’ordinanza di messa in sicurezza il prima possibile. L'eventuale crollo dell’abitazione comprometterebbe l’ingresso dall'unica via di accesso alla frazione di Borello.