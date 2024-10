Autostrada chiusa, camion invadono le strade delle città: traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia (Foto)

Traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia. Tanti camion invadono le strade delle città creando disagi alla viabilità.

Una conseguenza probabilmente della chiusura dell'autostrada a causa di un tir che ha preso fuoco sull'A10 Genova-Ventimiglia nella notte ma anche dell'uscita chiusa al casello di Bordighera in direzione Francia per un recupero mezzi.

Gli automobilisti, questa mattina, si sono così trovati bloccati, per ore, in lunghe code, in direzione Francia. Inoltre, pare che un camion scendendo dall'autostrada sia rimasto bloccato in una via a Bordighera. Sono così dovuti intervenire vigili del fuoco e forze dell'ordine per aiutare il camionista a liberare la strada.