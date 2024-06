Ventimiglia: migrante tenta di attraversare il confine e precipita in un crepaccio

Mobilitazione di soccorsi in piena notte a Ponte San Ludovuco per un migrante precipitato in un crepaccio nel tentativo di superare un confine. Una dinamica tristemente nota in zona.

L'allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Verde Intemelia insieme ai Vigili del Fuoco che hanno recuperato l'uomo, poi portato in ospedale in codice giallo.

Si tratta di uno dei tanti episodi simili che si sono verificati al confine da quando la pressione migratoria è aumentata negli ultimi anni con diversi episodi che hanno avuto esiti ben più tragici di quello della notte scorsa.