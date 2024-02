Ventimiglia: convocato per lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Ventimiglia.

All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco e il ‘Question time’ con mozioni, interpellanze ed interrogazioni, è prevista la nomina dei tre rappresentanti del consiglio comunale in seno al comitato di partecipazione dei nidi d'infanzia comunali.

Quindi le modifiche e le integrazioni al regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti urbani e del suolo, il regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico per i locali e l’aggiornamento del piano di Protezione Civile.