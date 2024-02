Bordighera, l'Amministrazione punta a mantenere il terzo pomeriggio di frequenza alla 'Maria Primina'

“Disinvestire sulla scuola non è accettabile. Il comportamento dei Dirigenti dell’Istituto Comprensivo Bordighera e dell’Ufficio Scolastico Provinciale va contro tutte le politiche attuate in questi anni per sostenere le famiglie e l’offerta formativa e contro tutti gli interventi realizzati sugli edifici scolastici per offrire ai bambini un ambiente sicuro e sereno. Per questa ragione è in via di definizione una lettera che sarà firmata dall’intera Giunta per ribadire con forza la necessità di una soluzione concreta per mantenere il terzo pomeriggio di frequenza presso la scuola Maria Primina”.

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, conferma così l’impegno dell’Amministrazione affinché sia garantito il terzo turno pomeridiano nel plesso di Borghetto. “Da subito abbiamo dato piena disponibilità a collaborare con l’Istituto Comprensivo per mantenere questo servizio, fondamentale per il territorio. Sappiamo che la Dirigenza ha seguito un iter nel rispetto della normativa e siamo consapevoli che esiste, a livello nazionale, un problema di personale. D’altra parte non si possono ignorare le esigenze delle famiglie: non deve farlo il Comune, che rappresenta e tutela i Cittadini, e non deve farlo la scuola, in ragione del suo imprescindibile ruolo formativo”. conclude Ingenito.