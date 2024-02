Ventimiglia: abbandoni di immondizia e detriti di cantiere, un lettore "Non cambierà mai nulla!"

Un nostro lettore, Carlo B., ci ha scritto per esprimere solidarietà e condivisione ad Alessandro, ventimigliese che nei giorni scorsi ci ha inviato una mail per segnalare il degrado nei pressi dell'isola ecologica a 'Porta Canarda':

“Avrei voluto scriverle già io per lo stesso problema, come ho già fatto almeno altre 6 o 7 volte negli ultimi anni, ma, le dico sinceramente, mi sono rotto le scatole di chi abbandona i rifiuti e dell’amministrazione che dovrebbe attuare i controlli per ‘beccare e mazziare’ i trasgressori. Passa il tempo e non cambia nulla. L’importante é fare grandi proclami per buttare fumo negli occhi agli ingenui elettori e cercare a tutti i costi di fare carriera in politica. Sono cambiate le amministrazioni da destra a sinistra poi di nuovo a destra, poi i commissari ed é sempre tutto uguale. Le amministrazioni pensano che basta fare una ciclabile, un megaparcheggio, dare le autorizzazione per un porto o un supermercato per credere di aver cambiato e migliorato la città e soprattutto la vita quotidiana dei cittadini. La realtà dei cittadini invece é ben diversa: pulizia, traffico, parcheggi selvaggi a qualunque ora del giorno e della notte, marciapiedi da terzo mondo (vedi ad esempio davanti all’ingresso dell’Oviesse, ecc), l’asfalto in via San secondo pieno di radici ed altro. Da anni é sempre tutto uguale, al limite non può che peggiorare. L’amministrazione ha messo in atto le pattuglie dei vigili con la telecamera, allora come mai tutti parcheggiano sempre e ovunque in doppia e tripla fila o sui marciapiedi. Per non parlare del rispetto delle regole del codice della strada e dei comportamenti incivili alla guida delle auto. Mai un vigile che faccia una multa. Sempre l’amministrazione ha parlato (mesi fa) di aver acquistato telecamere e droni per dare la caccia alle discariche abusive. A vedere quello che non succede ho dei seri dubbi che ci siano le telecamere e ancor meno i droni. E chi sarebbero poi i piloti dei droni, per caso i vigili? E da quando? E con quale formazione? Ci saranno pure i maleducati che abbandonano la spazzatura (o meglio detriti di cantiere) ma mi appello comunque al vecchio adagio ‘il pesce puzza sempre dalla testa’ e questo pesce ha pure la testa grossa”.