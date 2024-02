Ventimiglia: degrado nei pressi dell'isola ecologica a 'Porta Canarda', le segnalazioni con foto di un lettore

“Buongiorno Direttore, Le scrivo questa mia riflessione nella speranza che qualcosa cambi.

Credo che nessuno, ancora, abbia dimenticato il periodo del Covid, chi per un motivo e chi per altri. Credo inoltre, che durante il lockdown in zona arancione, moltissime persone hanno approfittato di zone stupende, pubbliche, ‘regalate’ dal nostro territorio.

Una di queste, nell'estremo Ponente Ligure, è sicuramente la Iulia Augusta, sentiero che offre paesaggi, panorami e passeggiate uniche. Ricordo che sui social foto di tramonti, selfie e quant'altro, erano praticamente all'ordine del giorno. Questo sentiero, oggi, da molti però è dimenticato, ma soprattutto si è trasformato in un posto dimenticato da chiunque e, se ricordato, esclusivamente senza il minimo rispetto.

Pochi metri dopo ‘Porta Canarda’ ormai i parcheggi di auto, furgoni, autocarri e addirittura camion, sono persistenti causando disagio, pericolo, alle vetture di passaggio ed inoltre un grosso pericolo se si dovesse aver bisogno di un' ambulanza o dei Vigili del Fuoco. L'isola ecologica, invece, si presenta così, con le foto che allego. Nella speranza che possa servire a migliorare questo problema.

Alessandro R.".