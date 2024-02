Festival di Sanremo 2024: l'impegno di 80 agenti della Municipale in strada per 21 ore al giorno

La curiosità rimane quella della multa all’auto che ha portato all’Ariston i Ricchi e Poveri, ma è riduttivo rispetto al grande lavoro che, insieme a Carabinieri e Polizia, è stato fatto dalla Municipale di Sanremo.

Un impegno di circa 80 uomini, che hanno operato sul territorio comunale durante la settimana del Festival con tanti straordinari, necessari a coprire una fascia oraria decisamente più ampia dello scorso anno, tra le 7 del mattino e le 4 del mattino successivo.

L’inizio del lavoro per gli agenti, coordinati dal neo comandante Fulvio Asconio, è stato quello relativo al rispetto delle ordinanze emanate per consentire l’allestimento all’esterno dell’Ariston, in particolare in piazza Colombo con le chiusure di via Asquasciati e via Manzoni, per consentire il palco ma senza dimenticare quelle relative al villaggio delle radio sotto il Casinò e piazzale Vesco.

Importante la gestione della sosta sul lungomare Salvo D’Acquisto dove è stata consentita la sosta alle auto ed è stata allestita una zona per chi ha voluto manifestare, in particolare gli agricoltori, con i loro trattori e la mucca ‘Ercolina’ diventata famosa durante il Festival.

Dal bilancio della Municipale è emerso che, purtroppo, non ha avuto un grande successo il parcheggio allestito al Mercato dei Fiori di Valle Armea, con il servizio di navetta da e per il centro della città. Gli automobilisti, quindi, sembra abbiano preferito arrivare in centro, nonostante i gravi problemi di parcheggio.

Gli agenti della Municipale hanno lavorato insieme alle altre forze dell’ordine per garantire la sicurezza in tutta la città, in particolare per i timori di eventuali attentati in un periodo difficile soprattutto per la tensione mediorientale ma anche per tutta una serie di servizi per la gestione dei varchi e delle chiusure in centro.

“Un impegno iniziato decisamente prima degli anni passati – ci ha detto Fulvio Asconio, comandante della Municipale – già dalla settimana precedente, tra inaugurazioni, prove e tanto altro, fino a dopo il termine di ‘Domenica In’. In piazza, anche nell’ultimo giorno, c’era il grande pienone che non ricordavo dai tempi dei Duran Duran o dei Take That”.

Tranne qualche sporadica situazione tutto sembra esser filato liscio: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli agenti – prosegue Asconio – che, nonostante i limiti dell’organico, hanno dato quel qualcosa in più che hanno consentito di dare una continuità nei diversi interventi. E’ stato sicuramente un impegno nettamente superiore a quello degli anni scorsi, sia in termini di orario che di lavoro sul territorio”.

Polizia Municipale che, ovviamente, non si è limitata alle ordinanze, al traffico e al controllo ma come sempre anche alle tante verifiche eseguite nei confronti dei mezzi di trasporto Ncc e delle case vacanza, particolarmente gettonate nel periodo. Sono state elevate alcune sanzioni anche se verrà analizzato ogni singolo caso ed eventuali irregolarità.