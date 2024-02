Sanremo 2024: i ragazzi del Cassini oggi alla terza diretta dell'RDSnext, la radio della Gen Z.

Gli inviati per l'ufficio stampa del Liceo Cassini di Sanremo Adam Fauzia, Chiara Revello e Charlie Christian Salazar Carvajal, si trovano oggi mercoledì 7 febbraio alla terza diretta dell'RDSnext, la radio della Gen Z.



Dalle 15 Samara Tramontana e Gaia Garavaglia intervistano ospiti speciali come Leo Gassman e Dario Monforté. Dopo un breve stacco è stato il turno di rispondere a qualche domanda per BNKR44 e Sangiovanni. Tutti gli ospiti sono stati accolti dal pubblico in piazza Muccioli e dalle intervistatrici con varie attività. Inizia poi l'evento principale della giornata, infatti ogni giorno, come abbiamo visto ieri con Didi, il palco di RDSnext ha come ospite un artista o un gruppo di artisti emergenti. Oggi è stato il turno dei Cosmonauti Borghesi, che si sono mostrati fin da subito molto cordiali. La band di quattro ragazzi è composta da Leonardo Rese che è il frontman del gruppo e suona la tastiera, Alessandro Mastropietro alla chitarra, Marco Cestrone alla batteria e, infine, Matteo Verona Rinati al basso. I ragazzi sono tutti e quattro di Roma. Le loro canzoni e improvvisazioni hanno emozionato il pubblico catturandolo in un vortice di energia ed entusiasmo. Gli inediti che hanno performato sono "Quel che sarà", "Lemon Gin" e "Tutto inutile".



Quest'ultimo è stato il loro primo singolo. Il nome della band è stato proposto da Rinati. Rese ci dice però che non ha un vero e proprio significato, ma lo hanno scelto perché sembrava carino e 'suonava' bene.