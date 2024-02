Protesta trattori, Rai: "Stiamo ricevendo mail di singoli agricoltori, chi facciamo salire?"

"Stiamo ricevendo mail di singoli agricoltori, chi facciamo salire?" così dalla Rai confermano di aver preso contatto da alcuni agricoltori che in questi giorni promettono di venire a Sanremo per far sentire le proprie ragioni sulla situazioni drammatica che stanno vivendo.

Ieri sono già arrivati, insieme alla mucca Ercolina, sei rappresentanti della categoria, ma da qui a venerdì dovrebbero arrivare almeno una cinquantina di agricoltori.

Amadeus ha già più volte ribadito l'apertura delle porte dell'Ariston per dare visibilità ai lavoratori dalla vetrina del Festival. Qualcuno a quanto pare si è già proposto, ma occorre scegliere un rappresentante, come ribadito da Rai dopo l'incursione di Enrico Lucci di Striscia la Notizia.