Protesta dei trattori: la mucca Ercolina, il primo trattore e gli agricoltori arrivano al Festival di Sanremo (Foto e Video)

La protesta protesta dei trattori è arrivata a Sanremo con tanto di mucca Ercolina 2 al seguito. Per ora sono solo un gruppo di sei agricoltori che erano alle proteste di Milano e Melegnano, ma pare che nei prossimi giorni saranno presto raggiunti da una cinquantina di colleghi.

In via Salvo d’Acquisto, si sono prestati a foto e addirittura in una mungitura live di Ercolina, in segno di protesta. “Siamo a Sanremo per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sul settore agricolo che ha problemi seri - spiega Cristina Belloni, uno dei sei agricoltori arrivati nel pomeriggio nella città dei fiori-. L’agricoltore sta rischiando la chiusura perché i prodotti sono pagati pochissimo, dal cereale al latte, mentre la grande distribuzione guadagna di più su di noi, quasi sotto produzione. Senza contare che veniamo visti come inquinatori. Durante il Covid tutte le auto si sono fermate, lo smog è sparito, ma le stalle sono sempre rimaste, l’allevamento quindi non è la principale causa di inquinamento”.

La mucca Ercolina si fa dunque simbolo di protesta, ma anche di pace. “Sua mamma era stata dal Papa nel 1997, l’abbiamo portata da Milano a Bruxelles e fino a qui, se necessario marceremo fino a Roma”. E sull’appello lanciato da Amadeus che ha dichiarato piena disponibilità ad accoglierli sul palco dell’Ariston, ha risposto: “Andranno i nostri portavoce se ci sarà data l’autorizzazione

A quanto sembra la questura non ha l’ok per farci passare. Non ci importante tanto dell’Ariston ma vorremo solo avere un po’ di immagine e di informazione su queste leggi folli”. Intanto venerdì è previsto l’arrivo degli agricoltori dalla provincia di Cuneo, Asti e Alessandria. Intanto in serata è arrivato anche il primo trattore.