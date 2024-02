Camporosso, salvare vite umane: Aceb crea un gruppo di donatori di sangue (Foto)

L'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso crea un gruppo di donatori di sangue.

"A seguito di accordi presi con la Fidas provinciale abbiamo aperto un nuovo gruppo di donatori di sangue" - fa sapere Davide Grimaldi, vicepresidente di Aceb - "Ogni tre secondi qualcuno ha bisogno di una trasfusione di sangue. Queste trasfusioni possono aiutare in una varietà di condizioni mediche, da incidenti e interventi chirurgici a malattie croniche ma le banche del sangue si affidano a donatori volontari per mantenere rifornite le sacche di sangue in appositi frigoriferi ed è qui che entriamo in gioco noi con una nuova realtà di persone appassionate per salvare vite umane attraverso la donazione di sangue. Crediamo che ognuno abbia il potere di fare la differenza e siamo qui per fornire le risorse e il supporto per diventare un donatore di sangue".

"Diventare donatore di sangue è un'esperienza semplice e gratificante. Ci vuole meno di 15 minuti del proprio tempo e si può dare un enorme contributo per qualcuno che ne ha veramente bisogno" - spiega Grimaldi - "Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa missione per salvare vite umane. Insieme possiamo fare la differenza! Grazie per il vostro tempo e considerazione. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto nel nostro nuovo gruppo. Vi aspettiamo! Per info e richiesta modulo d’iscrizione contattare aceb@outlook.it o il +39 345-8517448 dopo le 17".