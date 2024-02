Bordighera, tessera familiare per il trasporto sanitario: il servizio della Croce Rossa

Una tessera familiare per il trasporto sanitario con ambulanza o vettura è la proposta del presidente della Croce Rossa di Bordighera Vincenzo Palmero. L'iniziativa verrà promossa con un gazebo che sarà posizionato, sabato 24 febbraio, di fronte ai giardini del Palazzo del Parco.

Lo comunica l'Amministrazione Comunale di Bordighera in accordo con la Croce Rossa e come previsto dalla mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Sara Piantoni. "Verrà proposta una tessera familiare da 45 euro, che consenta il trasporto da e per ospedali o strutture mediche in tutta Italia. Una sorta di ‘abbonamento’ o ‘assicurazione’ che andrebbe ad alleviare le problematiche di molte famiglie, visto che in alcuni casi l’Asl non riesce ad assicurare il servizio di trasporto" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Un servizio che, se raggiungerà il ‘quorum’ previsto, sarà poi assicurato a tutti per i trasporti fuori provincia".

"Il comitato della Cri di Bordighera, che mi onoro di presiedere da 40 anni, vuole offrire il servizio di trasporto sanitario non effettuato dal servizio sanitario nazionale" - dice Vincenzo Palmero, presidente della Cri di Bordighera - "Sarà operativo a partire dal 2024 e comporterà una quota tariffaria di 45 euro all'anno per nucleo familiare. Si prevede di intervenire a titolo completamente gratuito per chi tesserato avesse bisogno di un ricovero o dimissione, certificati, per tutti gli ospedali e residenze sanitarie del nostro paese. Per procedere all'attivazione proposta si dovranno raggiungere almeno 2mila prenotazioni di interessati".