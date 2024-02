Trasporto sanitario, Bordighera sostiene il servizio della Croce Rossa

Una tessera familiare per il trasporto sanitario con ambulanza o vettura è la proposta del presidente della Croce Rossa di Bordighera Vincenzo Palmero. L'iniziativa è stata promossa e illustrata presso un gazebo posizionato, sabato scorso, di fronte ai giardini del Palazzo del Parco.

Un'iniziativa sostenuta dal comune di Bordighera. "Al Palazzo del Parco per sostenere l'iniziativa di Cri Bordighera per il trasporto sanitario: con una quota annua di 45 euro per famiglia sarà possibile fornire gratuitamente il servizio, non effettuato dal Servizio Sanitario Nazionale, in caso di ricovero o dimissioni per tutti gli ospedali e le rsa in Italia (esclusa la provincia di Imperia)" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

L'iniziativa era sbarcata anche in consiglio comunale con la mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Sara Piantoni. Il servizio sarà operativo a partire da quest’anno, se saranno raggiunti almeno 2mila tesseramenti.