74° Festival di Sanremo: con Lazza si accende il palco di piazza Colombo (foto)

Prima serata del 74° Festival di Sanremo e primo live sul palco di piazza Colombo. Come da programma è stato Lazza a salire per primo sul Suzuki stage nel cuore della Città dei Fiori per un concerto che ha scaldato i cuori delle migliaia di persone arrivate a Sanremo per assistere alla serata del Festival anche al di fuori dell'Ariston.

L'autore di "Cenere" si è presentato prima sul palco del Festival per poi essere simbolicamente accompagnato alla porta da Amadeus che gli ha fornito le indicazioni per piazza Colombo. Da lì un collegamento con l'Ariston e poi il live interamente dedicato al pubblico della piazza.

Domani sul palco del Suzuki Stage salirà Rosa Chemical, giovedì Paola&Chiara, venerdì Arisa e sabato Tananai.