San Bartolomeo al Mare: a ‘Tea con l’Autore’ approda Laura Guglielmi e il suo libro ‘Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa’

Quarto appuntamento con ‘Il Tea con l’autore 2024’ alla Biblioteca Civica di San Bartolomeo al Mare, giovedì 8 febbraio alle 16.30, con Laura Guglielmi e il suo libro ‘Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa’ (Il Canneto Editore)

Nata a Sanremo, Laura Guglielmi, dopo aver trascorso alcuni anni a Roma e Londra, vive oggi a Genova; ha lavorato per le pagine culturali di diverse testate, tra cui ‘Il Secolo XIX’, ‘La Stampa’, ‘D-la Repubblica delle Donne’; esperta di giornalismo culturale e di media digitali, ha insegnato all’Università di Genova e ha creato il suo sito: www.lauraguglielmi.it.

Si occupa di letteratura e paesaggio e, nel 1999, ha curato una mostra fotografica su Italo Calvino e Sanremo, presentata anche alla New York University; nel 2023, in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore, ha ideato per l’Università di Genova un itinerario ‘calviniano’ nella città del Ponente ligure.

Calvino scrisse che, per vedere una città, “non basta tenere gli occhi aperti: occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla”. L’autrice, partendo dalle suggestioni dei testi dello scrittore, traccia un itinerario inedito nel tempo e nello spazio, raccontando la Sanremo dell’autore, ma tornando anche indietro nel tempo per ricostruire una città scomparsa; a emergere, nel suo testo, non è solo un percorso geografico-letterario, ma anche la riscoperta dell’anima ecologista di Calvino che, già negli anni ’50, raccontava di uno strampalato Barone Rampante che credeva nei diritti degli animali e degli alberi...

La Sanremo in cui lei è cresciuta, si è formata e di cui ha perlustrato a fondo l’entroterra, spesso con le scarpe da trekking ai piedi, hanno portato la Guglielmi a far emergere in questo libro anche le ferite inferte al territorio dalla Seconda guerra mondiale fino ai nostri giorni, non riuscendo a mettere a tacere una sua voce interiore che voleva dire la propria opinione…

Introdotta dalla giornalista Viviana Spada, farà conoscere ai lettori la sua Sanremo e il suo Calvino, rivelando aspetti dell’autore e luoghi della cittadina inediti o inaspettati: un incontro ricco e interessante da non perdere!

Il prossimo appuntamento con Marco Fantasia e il suo volume ‘Golden Set. Storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare’ (Lab DFG), sarà anticipato (per sopraggiunti improrogabili impegni professionali dell’autore) a mercoledì 14 febbraio, sempre alle 16,30.

Ricordiamo che la 13^ edizione della rassegna è realizzata grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare; all’organizzazione del Centro Incontro e del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione di Cinzia Dotti della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’; della libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, della giornalista Viviana Spada, per i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.