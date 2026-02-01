 / Eventi

Eventi | 01 febbraio 2026, 09:24

Festival Piccante 2026: il peperoncino protagonista nei ristoranti di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana

Otto ristoranti pronti a una sfida rovente

Festival Piccante 2026: il peperoncino protagonista nei ristoranti di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana

Come ogni anno dal 1997 l’Accademia Italiana del peperoncino in occasione del festival della canzone italiana promuove in otto ristoranti di Sanremo l’iniziativa “festival piccante” che consiste nel proporre ai clienti, durante la settimana festivaliera, un piatto con il peperoncino, chi lo consumerà avrà un simpatico omaggio piccante offerto dall’Accademia Italiana del Peperoncino.

I ristoranti selezionati dall’accademia per il “festival piccante 2026” sono:

ristorante I BIRICHINI p.zza Bresca 18 tel. 0184 542626

con: ZUPPETTA BIRICHINA CON CROSTACEI PICCANTI


ristorante OSTERIA LA PORTA VERDE C.so Orazio Raimondo 39 tel. 342 1260010

con: LINGUINE CON CIME DI RAPA, TARTARE DI GAMBERI ROSA E PANE ALL'ACCIUGA PICCANTE


ristorante Le 4 stagioni, via Corradi 83 tel. 0184 573262

 con: TAGLIOLINI CALAMARETTI, PEPERONCINO E CARCIOFI
 

trattoria da Tino, via Gaudio 24 tel. 0184 501899

 con: RISOTTO ZUCCA, COZZE E PEPERONCINO


Moloakka, via del Castillo 17 tel. 0184 1895238

con: RAVIOLI DI BURRATA E 'NDUJA CON CARCIOFI

Ristorante Oasi, via Volturno 10 tel. 339 831 2194

con: GNOCCHI AI CROSTACEI ARRABBIATI

ristorante OSTERIA BACICIN P.zza Bore D'Olmo 29 Tel. 846506
con: CARBONARA PICCANTE CON 'NDUJA DI SPILINGA

ristorante SOUL, C.so Mombello 41 tel. 0184 638172
con: ORECCHIETTE MAISON CON RAGU' DI MAIALINO
NERO, AGLIO, OLIO E PEPERONCINO

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium