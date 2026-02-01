Festival Piccante 2026: il peperoncino protagonista nei ristoranti di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana

Come ogni anno dal 1997 l’Accademia Italiana del peperoncino in occasione del festival della canzone italiana promuove in otto ristoranti di Sanremo l’iniziativa “festival piccante” che consiste nel proporre ai clienti, durante la settimana festivaliera, un piatto con il peperoncino, chi lo consumerà avrà un simpatico omaggio piccante offerto dall’Accademia Italiana del Peperoncino.
I ristoranti selezionati dall’accademia per il “festival piccante 2026” sono:
ristorante I BIRICHINI p.zza Bresca 18 tel. 0184 542626
con: ZUPPETTA BIRICHINA CON CROSTACEI PICCANTI
ristorante OSTERIA LA PORTA VERDE C.so Orazio Raimondo 39 tel. 342 1260010
con: LINGUINE CON CIME DI RAPA, TARTARE DI GAMBERI ROSA E PANE ALL'ACCIUGA PICCANTE
ristorante Le 4 stagioni, via Corradi 83 tel. 0184 573262
con: TAGLIOLINI CALAMARETTI, PEPERONCINO E CARCIOFI
trattoria da Tino, via Gaudio 24 tel. 0184 501899
con: RISOTTO ZUCCA, COZZE E PEPERONCINO
Moloakka, via del Castillo 17 tel. 0184 1895238
con: RAVIOLI DI BURRATA E 'NDUJA CON CARCIOFI
Ristorante Oasi, via Volturno 10 tel. 339 831 2194
con: GNOCCHI AI CROSTACEI ARRABBIATI
ristorante OSTERIA BACICIN P.zza Bore D'Olmo 29 Tel. 846506
con: CARBONARA PICCANTE CON 'NDUJA DI SPILINGA
ristorante SOUL, C.so Mombello 41 tel. 0184 638172
con: ORECCHIETTE MAISON CON RAGU' DI MAIALINO
NERO, AGLIO, OLIO E PEPERONCINO