Vallecrosia in festa per Don Bosco 2026: sport, giochi e un torneo Beyblade X da record all’Oratorio (foto)

Tantissime persone oggi presenti alla Festa di Don Bosco 2026, organizzata dai Salesiani Don Bosco di Vallecrosia, che ha dato vita ad una giornata ricca di impegni, attività e festa.

Oltre al torneo di calcio organizzato in collaborazione con il Vallecrosia Academy, dove hanno partecipato decine di bambini dando vita ad una festa dello sport; sempre di sport parliamo, ma in questo caso del nuovo Gear Sport: Beyblade X.

Il gioco sta riscuotendo sempre più successo tra giovani e meno giovani, infatti oggi, durante la festa organizzata dai Salesiani, il club del ponente ligure, gli X-Treme Hornets, capitanati dal leader Alessandro Gorlatto, ha dato vita ad un nuovo torneo a premi. Tantissimi, tra bambini e genitori, hanno potuto passare un pomeriggio insieme, in allegria, guardando le sfide dei giovani blader in gara. 37 gli sfidanti quest'oggi ad animare la zona bar dell'Oratorio, e tanti altri per giocare liberamente nelle arene messe a disposizione dal club. Tra un'attività in cortile, un coro per la propria squadra del cuore, un'alzata a pallavolo, c'erano anche loro, le trottole più famose del 2026.

"L'idea è quella di spargere la voce il più possibile, cercando di coinvolgere non solo i bambini, innamoratisi di Beyblade tramite la serie anime tv, ma di far riscoprire ai bambini degli anni 2000, che giocare, miscelando le generazioni, ci fa sentire meglio e più liberi" dice Alessandro Gorlatto, promotore principe del gioco in zona.

Altri appuntamenti aperti a tutti ci aspettano a febbraio, come il carnevale a Camporosso, mentre per gli appassionati in zona, sta per arrivare un piccolo campionato, che durerà da febbraio a settembre.