 / Eventi

Eventi | 01 febbraio 2026, 17:09

San Bartolomeo al Mare inaugura la Fiera della Candelora: tre giorni di tradizione, identità rurale ed eccellenze del Ponente

L’assessore regionale Alessandro Piana saluta la nuova edizione della storica manifestazione, ringraziando amministrazione e volontari: "Un appuntamento che unisce cultura, spiritualità e sviluppo del territorio"

San Bartolomeo al Mare accoglie, dall’1 al 3 febbraio 2026, una nuova edizione della Fiera della Candelora, storico appuntamento che da secoli rappresenta un punto di riferimento per il Ponente ligure.

In occasione dell’evento, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Entroterra e Prodotti Tipici Alessandro Piana ha rivolto il proprio saluto alla comunità locale e agli organizzatori:

“Questa manifestazione – ha detto Piana – rappresenta da secoli un appuntamento irrinunciabile per il Ponente ligure: un evento che unisce tradizione, cultura, spiritualità e identità agricola, mantenendo vivo un patrimonio storico che appartiene a tutti.

La Fiera della Candelora – prosegue l’Assessore – è un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze locali, dell’artigianato, del mondo rurale e delle produzioni tipiche, oltre a costituire un volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Un ringraziamento va al sindaco di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola, a tutta l’Amministrazione comunale, ai volontari e a quanti hanno reso possibile anche quest’anno la Fiera della Candelora, mettendo energie e passione per custodire le tradizioni e trasformarle in opportunità per il futuro”.
 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium