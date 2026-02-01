San Bartolomeo al Mare inaugura la Fiera della Candelora: tre giorni di tradizione, identità rurale ed eccellenze del Ponente

San Bartolomeo al Mare accoglie, dall’1 al 3 febbraio 2026, una nuova edizione della Fiera della Candelora, storico appuntamento che da secoli rappresenta un punto di riferimento per il Ponente ligure.



In occasione dell’evento, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Entroterra e Prodotti Tipici Alessandro Piana ha rivolto il proprio saluto alla comunità locale e agli organizzatori:



“Questa manifestazione – ha detto Piana – rappresenta da secoli un appuntamento irrinunciabile per il Ponente ligure: un evento che unisce tradizione, cultura, spiritualità e identità agricola, mantenendo vivo un patrimonio storico che appartiene a tutti.



La Fiera della Candelora – prosegue l’Assessore – è un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze locali, dell’artigianato, del mondo rurale e delle produzioni tipiche, oltre a costituire un volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio.



Un ringraziamento va al sindaco di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola, a tutta l’Amministrazione comunale, ai volontari e a quanti hanno reso possibile anche quest’anno la Fiera della Candelora, mettendo energie e passione per custodire le tradizioni e trasformarle in opportunità per il futuro”.

