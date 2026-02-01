Camporosso, successo per il 'Trofeo di Inverno' di scacchi: 34 giocatori in gara e vittoria ad Alban Toska

Si è svolto oggi 1 febbraio il torneo di Scacchi ‘Trofeo di inverno’ presso l’associazione pensionati di Camporosso Capo. Hanno gareggiato 34 giocatori di ogni età con una nutrita partecipazione di giovani scacchisti provenienti dalla provincia. Al termine dei 7 turni ha prevalso Alban Toska che ha vinto 6 incontri. Al secondo posto Giancarlo Tortorella e al terzo il francese Philippe Ducasse. Nella categoria under 18 la vittoria è andata a Hryhoni Karpov, secondo Davide Aponte e terza Sofia Rocca.

A premiare i vincitori la Sig.ra Borile Maria Elena e il Sig. Pappatico Rinaldo dell’associazione pensionati di Camporosso Capo che assieme al Comune hanno concesso la bellissima struttura e hanno accolto i giocatori con preziosa ospitalità. Il torneo è stato organizzato dall’ASD Scacchi Sanremo Nenad Sulava. “E’ stata una bellissima giornata di sport’ dichiara il presidente del Club John Pasqui -. Ringraziamo il Comune di Camporosso che crede nella diffusione di questa disciplina e vedere tanti giovani cimentarsi come scacchisti ci fa ben sperare per il futuro. Un particolare ringraziamento a Daniela Moro, vera anima dell’iniziativa”.



Appuntamento al 28 febbraio per il Campionato italiano giovanile sempre a Camporosso e ad altri tornei in primavera. Per chi fosse interessato c’è la possibilità di iscriversi al club Scacchi di Camporosso contattando il responsabile prof. Bonacini al n° 3334633764.