Il sindaco Biancheri lancia la 74ª edizione del Festival: “Non ho mai visto una Sanremo così piena di entusiasmo”

Sanremo è pronta per la 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana, il sindaco Alberto Biancheri è altrettanto pronto per la sua decima da primo cittadino. L’ultima, dopo un lungo percorso che ha visto crescere l’evento in città arrivando a quel “Festival diffuso” tanto annunciato ma mai disegnato come lo è ora.

Come da tradizione, Biancheri ha aperto la prima conferenza stampa dell’organizzazione, quella che vede seduti al tavolo tutti i protagonisti della kermesse. “Domani inizia il 74° Festival di Sanremo, ma in città è già iniziato da diversi giorni - ha detto il sindaco salutando il ritorno della sala stampa all’Ariston Roof - non ho mai visto una Sanremo così frizzante e piena di entusiasmo, è frutto di un grande lavoro da parte di tutti. In piazza Colombo si esibiranno grandi artisti, ieri sera c’è stato lo spettacolo dei fiochi artificiali con un’invasione di persone al porto. Questa sera avremo il green carpet, un altro momento molto atteso dalla città”.

“Ho riascoltato la prima conferenza stampa del 2015 e dicevo che ritornava il red carpet - ha aggiunto il sindaco - se ci pensiamo ora vediamo che abbiamo fatto un lavoro straordinario. Sento parlare di un ‘Festival diffuso’ e così deve essere, ci è voluto tanto coraggio e una squadra che funziona. Questa mattina alle 5 in via Matteotti la gente cantava già, vedere così tante persone lì è stato bellissimo, sono quelle cose che danno la forza di andare avanti in questi giorni”.

Pronta al ‘via’ anche l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, che ha presentato la mostra sulla storia della tv e della radio ospitata al Forte di Santa Tecla: “Quest’anno si celebra una ricorrenza importante, i 100 anni della radio e i 70 della televisione, con la mostra che si inaugura questo pomeriggio alle 17.30. Una esposizione al Forte di Santa Tecla organizzata da Rai che ci racconterà un lungo percorso che incrocia anche i 74 anni del Festival”.