Festival di Sanremo 2024: via Matteotti già piena per il 'Green Carpet', diretta sul nostro giornale dalle 19.30

Che il Festival di Sanremo quest’anno sarà un evento da ricordare lo si sapeva da tanti giorni. La città era piena già la scorsa settimana, con tanta gente a caccia di cantanti e Vip per foto e selfie. Ma, in attesa del via alla kermesse canora matuziana, già oggi pomeriggio abbiamo la conferma che la città sarà stracolma per tanti giorni fino a domenica.

Mai, infatti, in occasione della sfilata dei cantanti sul ‘green carpet’ tra l’Ariston e il palco di piazza Colombo, abbiamo visto alle 15 un ‘pienone di questo genere. Il primo tratto, quello dell’ingresso in via Matteotti (lato piazza) è praticamente già pieno e chissà cosa accadrà questa sera.

Si preannuncia un serata già elettrizzante, in attesa di domani, quando Amadeus darà il via alla prima del Festival. Che l’adrenalina fosse già ai massimi livelli lo si è visto questa mattina, quando via Matteotti e via Mameli erano piene all’inverosimile per ‘Viva Rai Due’ ed era impossibile trovare un posto per gli scooter in tutta l’area centrale della città.

Ora cresce l’attesa per la sfilata di stasera quando si attende l’invasione del pubblico per un appuntamento che si preannuncia scoppiettante. Per chi non potrà seguirlo in piazza, lo ricordiamo, può farlo sul nostro giornale. La diretta comincia alle 19.30.